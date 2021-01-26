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Президент США собрался разобраться в санкциях против газопровода «Северный поток-2»

Антон Мельников
26 января, 2021 23:35
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 23:35
1 мин
Youtube / Joe Biden
Youtube / Joe Biden

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден намерен разобраться в американских санкциях против газового трубопровода «Северный поток-2».

Он собирается подробно изучить все меры, которые США уже приняли против проекта. При этом, Байден считает, что для Европы строительство газопровода является «плохой сделкой», передаёт Lenta.ru.

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США
Россия
санкции
Северный поток-2
Джо Байден
1 мин
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