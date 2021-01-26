Президент США собрался разобраться в санкциях против газопровода «Северный поток-2»

Политика

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден намерен разобраться в американских санкциях против газового трубопровода «Северный поток-2».

Он собирается подробно изучить все меры, которые США уже приняли против проекта. При этом, Байден считает, что для Европы строительство газопровода является «плохой сделкой», передаёт Lenta.ru.