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Политика
Президент США собрался разобраться в санкциях против газопровода «Северный поток-2»
26 января, 2021 23:35
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Youtube / Joe Biden
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден намерен разобраться в американских санкциях против газового трубопровода «Северный поток-2».
Он собирается подробно изучить все меры, которые США уже приняли против проекта. При этом, Байден считает, что для Европы строительство газопровода является «плохой сделкой», передаёт Lenta.ru.
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