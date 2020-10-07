Президент США обрёл антитела к коронавирусу

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У президента США Дональда Трампа выявлены антитела к COVID-19. Об этом сообщил врач президента Шон Конли.

Также врач отметил, что у Трампа уже сутки не наблюдается симптомов заражения коронавирусом.

«У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов, и ему не требовался и он не получал никакой дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», - говорится в заявлении.

Конли заверил, что все жизненно важные показатели Трампа, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, в норме, передает РИА «Новости».