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Президент скупал через офшоры произведения искусства Репина и Дали

Дмитрий Байков
5 мая, 2021 07:58
1 мин
Дмитрий Байков
5 мая, 2021 07:58
1 мин
Flickr
Flickr

Экс-президент Украины Петр Порошенко контролировал 6 офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Во время своего президенства с 2014 по 2019 годы Порошенко тайно совершал операции через офшорные компании в австрийском банке Raiffeisen.

Он покупал дорогостоящую мебель и всемирно известные произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море». Общая сумма сделок составляет 4,8 млн фунтов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Над Петром Порошенко сгущаются тучи: он станет фигурантом иска по водной блокаде Крыма.

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