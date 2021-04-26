Новости – Политика
Политика
Президент Сирии позвонил Владимиру Путину
26 апреля, 2021 13:41
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kremlin.ru/Global Look Press
Сегодня лидеры двух государств – Сирии и России – поговорили по телефону.
«По инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», – говорится на сайте Кремля.
Какие темы поднимали главы стран, сколько длился их разговор и когда станут известны подробности данной беседы, в официальной резиденции лидера РФ не стали уточнять.
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