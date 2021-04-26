Президент Сирии позвонил Владимиру Путину

Сегодня лидеры двух государств – Сирии и России – поговорили по телефону.

«По инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», – говорится на сайте Кремля.

Какие темы поднимали главы стран, сколько длился их разговор и когда станут известны подробности данной беседы, в официальной резиденции лидера РФ не стали уточнять.