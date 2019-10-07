Президент России отмечает День рождения

У президента РФ Владимира Путина сегодня - очередной день рождения. Возможно, он вспоминает какие-то вехи своей жизни. В том числе, главную: 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин, появившись на экранах телевизоров, грустно произнес: «Я устал, я ухожу…» Ему было 68 лет. Место больного и немощного Ельцина занял молодой и энергичный Путин. 31 декабря 2019 года исполнится 20 лет его всероссийского правления.

Кто-то может сказать, что был перерыв в четыре года, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев. Но именно занимал, а не правил страной. Все знают, что всем заправлял премьер-министр Путин.

В общем, как ни крути, он правит державой уже означенное двадцатилетие. 31 декабря 2019 года на экранах телевизоров появится 67-летний Путин и скажет… Но явно не то, что произнес 20 лет назад Ельцин

Не стану перечислять, что произошло за минувшее двадцатилетие, ибо все, кроме законченных склеротиков, это помнят. Лишь замечу, что обещаний из уст президента РФ прозвучало много. Но лишь небольшая их часть обрела реальные черты. Однако все равно слова гаранта конституции грели душу, от них вспыхивали глаза и учащенно билось сердце. Конечно, они вдохновляли не так сильно, как посулы Хрущева построить за 20 лет коммунизм, но все же… К слову, многие старики о том времени до сих помнят. И вовсе не печалятся, что не осилили дорогу в светлое будущее, а радуются, что жили в то незабываемое время. И смахивают с морщинистых щек слезы умиления.

…В романе-утопии «1984» Джордж Оруэлл нарисовал некую страну под названием Океания. Это была большая, жестокая тоталитарная держава. Застывшего прошлого в ней не было. Оно ежедневно менялось из-за обстоятельств, перемен в политической жизни и подгонялось под настоящее в угоду непогрешимому Большому Брату. Главный герой романа Уинстон Смит работал в Министерстве Правды.

Это ведомство уничтожало все, что противоречило мудрости и дальновидности диктатора. И заменяло выдуманной информацией, подтверждавшей всезнание и мудрость Большого Брата: «И где-то, непонятно где, анонимно, существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка»

К чему я веду? К тому, что подобное Министерство Правды пора учредить в России. Вопрос не то, что назрел, а уже упал к нашим ногам, как спелое яблоко. Это я возвращаюсь к проблеме невыполненных обещаний президента.

В декабре 1999 года Путин, будучи премьер-министром, опубликовал в «Независимой газете» программную статью. Ее смысл – как реформировать Россию и какие усилия надо для этого приложить. Путин уже знал, что через несколько часов Ельцин представит его как своего преемника, и потому статья должна была стать его стратегией, планом конкретных действий.

В объемистом тексте Путин, в частности, констатировал, что «положение действительно сложное. Однако отпевать Россию как великую державу, мягко говоря, преждевременно». Преемник отмечал, что стране «остро не хватает» стратегии развития. И обещал ее разработать - лет на 15-20.

Увы, в начале правления Путина такая программа не появилась. Хотя стремление – увеличить ВВП, повысить зарплаты, пенсии, да и вообще сделать Россию передовой страной – было. Во всяком случае, на словах

Потом блага нам стали сулить на конкретной основе. Масса таких грядущих радостей содержались в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, более известной как «Стратегия 2020», утвержденной в ноябре 2008 года. В то время Путин взял тайм-аут, уйдя с президентского поста и став во второй раз премьер-министром.

Надо ли говорить, что концепцию разрабатывали опытные, умудренные жизнью специалисты. Они прогнозировали, что заработная плата в целом по стране вырастет в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом, размер жилья среднестатистической российской семьи достигнет 100 квадратных метров, уровень абсолютной бедности снизится до 6–7 процентов, а относительной - до 15 процентов. В этом документе было еще много хорошего, но поскольку грезы растаяли, я не стану бередить души наиболее впечатлительных читателей.

Да, чуть не забыл. К тому самому «сладкому» 2020 году Россия должна «войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)». Теперь уже я сам, подобно старикам, не дожившим до коммунизма, смахиваю слезы умиления…

Увы, вскоре после разработки «Стратегии 2020» выяснилось, что миссия невыполнима. Не беда! Опытные специалисты - за дело взялись более тысячи экспертов, в том числе, сто (!) иностранных специалистов – рьяно принялись разработку новой экономической программы. Вместо конкретных показателей, которых надо было добиться к определенному сроку, эксперты изложили различные сценарии развития событий. Они оценили риски и предложили ряд реформ.

Однако труд этой разношерстной и разноязыкой армии пропал даром – сей документ правительство ни рассматривать, ни принимать не стало, Хотя рассчитались со специалистами, надо полагать щедро. Могло хватить на годовой бюджет небольшого российского города…

Своему новому президентству Путин пришел с новым же планом. Но через некоторое время «старый-новый» премьер-министр Дмитрий Медведев с грустью сообщил, что правительство имеет на руках документ, но «в последнее время появились опасения, сможем ли мы выполнить намеченное»

Тем не менее, обещания продолжали сыпаться на головы россиян. Говорилось про увеличение заработной платы, строительство доступного жилья, снижение ставок по ипотеке, повышение средней продолжительности жизни. Народ бодрился, правда, уже не так, как раньше, но все же надеялся. Что, по крайне мере не будет хуже, чем прежде. И ошибся…

Все это нужно забыть, как дурной сон. Выбросить старые бумаги, напечатать новые. Зачеркнуть, изменить, снизить градус оптимизма. Общий смысл – стараемся, но не получается. Однако сделаны уверенные первые шаги, и мы надеемся...

Если хорошенько «подкорректировать» все обещания Путина, то получится, что гарант все предусмотрел, предвидел и нас проинформировал. Эту кучу прожектов можно красиво оформить - с графиками, диаграммами, снимками простых, радостных россиян - и издать большим тиражом. Получится несколько томов под общим названием «В.В. Путин. Полное собрание обещаний»

…В финале упомянутой выше статьи, опубликованной в «Независимой газете» в декабре 1999 года, Путин писал: «Россия переживает один из самых трудных периодов своей многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние 200-300 лет она стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира. Чтобы этого не произошло, необходимо огромное напряжение всех интеллектуальных, физических и нравственных сил нации…»

Прошло 20 лет. Но Путин также бодр, как и в декабре 1999-го. Но уже не обещает, а только констатирует. Похоже и его оптимизм вычерпан до дня. Туда же опустилась вся страна. Но юбилей – под условным названием «Эра оптимизма» все равно надо отметить достойно. А президенту не худо бы обязательно что-нибудь пообещать. Ведь он к этому привык. И мы – тоже.

Пока же мы желаем президенту здоровья и всех благ. Будем надеяться, что они как-то отразятся и на нас, гражданах его республики.