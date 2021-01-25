Президент РФ допустил смягчение коронавирусных ограничений

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране стабилизируется ситуация с распространением COVID-19. Это даёт возможность постепенно отменять введенные меры. Об этом он рассказал в ходе беседы со студентами.

Путин сообщил, что утром 25 января ему представили доклады, согласно которым число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших.

«Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — отметил в разговоре президент.

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 выравнивается и в столице. Это, по его словам, «дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», передают «Известия».