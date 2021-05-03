Президент предрек республике Беларусь будущее «заложника политики Кремля»

Политика

Польша и Литва должны вместе способствовать тому, чтобы граждане Украины и Беларуси «смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии». При этом на белорусское государство оказывается давление со стороны России, которая хочет взять республику «под контроль». Об этом в ходе выступления в польском парламенте заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, «на Востоке» отмечается рост «военной мощи», которая отрицает европейские ценности. Кроме того, люди, которые стремятся выстроить демократические отношения, снова сталкиваются «с грубым пренебрежением к правам и свободам человека».

«Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии», - заявил литовский президент.

Науседа добавил, что в прошлом граждане этих стран «принадлежали к общей семье европейских стран» и он считает, что в будущем будет так же.

Президент подчеркнул, что странам необходимо объединиться «перед лицом агрессивной враждебной силы», не дожидаясь того момента, когда «станет слишком поздно».

По мнению главы Литвы, Российская Федерация «пытается взять Беларусь под контроль». При этом одним из важнейших элементов для достижения этой цели выступает островецкая АЭС (Белорусская АЭС - прим.), строительство которой идет по российскому проекту и главным образом за счет кредита от России.

Науседа подчеркнул, что литовское государство «никогда не согласится с тем, чтобы энергетика стала геополитическим оружием, которое превратит Беларусь в заложника политики Кремля», передаёт TUT.by.