Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Президент предрек республике Беларусь будущее «заложника политики Кремля»

Антон Мельников
3 мая, 2021 16:59
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 16:59
2 мин
Youtube / Росатом
Youtube / Росатом

Польша и Литва должны вместе способствовать тому, чтобы граждане Украины и Беларуси «смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии». При этом на белорусское государство оказывается давление со стороны России, которая хочет взять республику «под контроль». Об этом в ходе выступления в польском парламенте заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, «на Востоке» отмечается рост «военной мощи», которая отрицает европейские ценности. Кроме того, люди, которые стремятся выстроить демократические отношения, снова сталкиваются «с грубым пренебрежением к правам и свободам человека».

«Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии», - заявил литовский президент.

Науседа добавил, что в прошлом граждане этих стран «принадлежали к общей семье европейских стран» и он считает, что в будущем будет так же.

Президент подчеркнул, что странам необходимо объединиться «перед лицом агрессивной враждебной силы», не дожидаясь того момента, когда «станет слишком поздно».

По мнению главы Литвы, Российская Федерация «пытается взять Беларусь под контроль». При этом одним из важнейших элементов для достижения этой цели выступает островецкая АЭС (Белорусская АЭС - прим.), строительство которой идет по российскому проекту и главным образом за счет кредита от России.

Науседа подчеркнул, что литовское государство «никогда не согласится с тем, чтобы энергетика стала геополитическим оружием, которое превратит Беларусь в заложника политики Кремля», передаёт TUT.by.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Литва
Россия
АЭС
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!