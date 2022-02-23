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Политика
Президент Польши намекнул на закрытие границ для россиян
23 февраля, 2022 17:07
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В отношении России должны быть приняты «мощные» санкции и не исключено, что они могут подразумевать закрытие границ для российских граждан. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с главами Украины и Литвы и Киеве.
«К сожалению, санкции [в отношении РФ] должны быть очень мощными», — сказал польский президент.
Он напомнил, что у Польши есть совместная с Россией граница и Варшава может ввести блокаду на путешествия россиян, если ситуация вокруг Украины продолжит ухудшаться.
«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — приводит его слова «ТАСС».
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