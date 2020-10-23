Президент Нагорного Карабаха обратился за помощью к Путину

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он просит помочь с урегулированием конфликта. В своей речи он подчеркнул, что в мире Путин – очень уважаемая фигура.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович, вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — заявил Арутюнян.

Ранее Путин заявлял, что Россия всегда имела особые отношения и связи с Арменией и Азербайджаном и что обе страны являются для нее равными партнерами, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что в переговорах по Карабаху участвует Дональд Трамп.