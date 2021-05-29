Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада не прекращать давление на Россию

Политика

Страны Запада после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair должны продолжить оказывать давление не только на Беларусь, но и на Россию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью журналистам.

«Мы должны сохранять давление не только на Беларусь, но и на Россию, так как она в большинстве случаев поддерживает этот режим, зависящий от РФ как финансово, так и энергетически», - сказал Науседа.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого разыскивают власти страны. После посадки его задержали и посадили в СИЗО, пишет ТАСС.