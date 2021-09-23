Президент Киргизии предложить отказаться от русского языка. Но есть нюанс
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что документы в стране должны вестись только на государственном языке. Он предложил исключить русский язык из этой «системы».
По словам лидера республики, нужно сделать всё возможное, чтобы кыргызский язык, являющийся атрибутом идентичности народа, начал полноценно функционировать, а для этого использование языка необходимо масштабировать. Так, по мнению Жапарова, можно начать с перевода документооборота в стране на госязык.
“Для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание«, — цитирует киргизского лидера Sputnik Ближнее зарубежье.
В настоящее время документы в республике ведут на русском и кыргызском языках.
Ранее глава МИД РФ заявил о том, что на Украине объявлена война против русского языка.