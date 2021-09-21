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Политика
Президент и его «свита» обойдутся россиянам почти в 15 миллиардов рублей
21 сентября, 2021 17:22
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Youtube / Новости на Первом Канале
Согласно проекту бюджета на 2022-2024 год, на деятельность российского президента и его администрации заложено финансирование в 14,7 млрд рублей. Документ попал в распоряжение российских СМИ.
Ожидается, что по итогам 2021 года расходы на главу РФ и кремлёвскую администрацию составят 15,8 млрд руб. Таком образом, согласно предварительным планам, административные расходы на первое лицо и его обеспечение сократится примерно на 7%.
Также в проекте бюджета предусмотрены расходы на 2024 год, когда должна состояться инаугурация новоизбранного президента РФ. На неё предполагается выделить 53,6 млн рублей, передаёт «ТАСС».
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