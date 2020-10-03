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Президент Грузии выступила с обращением к враждующим в Карабахе сторонам

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 13:44
1 мин
Photo
Flickr

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением к властям Армении и Азербайджана. По её словам, Тбилиси готов выступить посредником между враждующими сторонами и предоставить площадку для проведения переговоров.

«Я хочу обратиться к президентам и властям обеих стран [Армении и Азербайджана], чтобы как можно скорее восстановить между ними диалог и призвать их к деэскалации и прекращению огня. <...> Мы готовы сделать эту страну, Тбилиси, местом, где будет возможно проведение любых переговоров. Мы готовы ко всему, чего пожелают стороны», - заявила грузинский президент в ходе брифинга, состоявшегося после заседания Совета национальной безопасности, посвященного теме карабахского конфликта.

Зурабишвили также отметила высокую роль в урегулировании конфликта, которую могут сыграть как представители Минской группы ОБСЕ, так и ЕС, являющегося партнером всех трех республик Закавказья, передает ТАСС.

темы
Грузия
Армения
Азербайджан
Саломе Зурабишвили
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