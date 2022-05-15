Новости – Политика
Политика
Президент Финляндии: Россия не может напасть на мою страну
15 мая, 2022 19:41
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент Финляндии Саули Ниинистё не верит, что Российская Федерация может напасть на его страну. В интервью американскому телеканалам CNN лидер Финляндии заявил, что не считает возможным нападение одной стороны на другую.
«Она(Россия) никогда не планировала атаку против нас. Этого не могло случиться ни тога, ни сегодня», - уточнил политик.
Однако, по словам Саули, в данный момент мировая геополитическая ситуация кардинально изменилась. «Европа как никогда серьезно разделена с остальным миром, и в этой новой реальности Места для неприсоединения почти не осталось», - приводит слова Ниинистё «URA.ру» со ссылкой на свои источники.
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