Новости – Политика
Политика
Президент Чехии дал согласие на отправку граждан в украинскую армию
11 мая, 2022 16:50
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Kremlin Pool/Global Look Press
Более ста чешских граждан отправятся на Украину, чтобы присоединиться к ВСУ. Соответствующее разрешение дал президент страны Милош Земан.
Без него граждане Чехии не могут проходить службу в иностранных военных подразделениях. Подпись под документом должен поставить премьер-министр страны Пер Фиала.
На Украину должны отправиться 103 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское информационное агентство ČTK.
Службу в иностранных подразделениях разрешается проходить гражданам и иностранцам с видом на жительство. В случае присоединения к украинской армии без согласия президента жители страны будут подвергнуты уголовному преследованию.
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