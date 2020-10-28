Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Президент Азербайджана готов встретиться с премьером Армении в Москве без условий

Антон Мельников
28 октября, 2020 16:55
1 мин
РБК
Youtube / РБК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он готов провести переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Москве. При этом, по мнению Алиева, Армения не готова к конструктивной работе по решению конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я такого приглашения (о переговорах в Москве) не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», - заявил глава Азербайджана.

По словам Алиева, он всегда позитивно оценивал такие трёхсторонние встречи и никогда от них не отказывался.

«<…> Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать», - сообщил Алиев.

Вместе с тем, президент Азербайджана заявил, что готов приехать на переговоры с Николом Пашиняном в Москву, «причем, как вы говорите, без всяких условий», - передаёт «Интерфакс».

темы
Москва
Россия
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!