Президент Азербайджана готов встретиться с премьером Армении в Москве без условий

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он готов провести переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Москве. При этом, по мнению Алиева, Армения не готова к конструктивной работе по решению конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я такого приглашения (о переговорах в Москве) не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», - заявил глава Азербайджана.

По словам Алиева, он всегда позитивно оценивал такие трёхсторонние встречи и никогда от них не отказывался.

«<…> Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать», - сообщил Алиев.

Вместе с тем, президент Азербайджана заявил, что готов приехать на переговоры с Николом Пашиняном в Москву, «причем, как вы говорите, без всяких условий», - передаёт «Интерфакс».