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Президент Азербайджана Алиев: «мы готовы остановиться сегодня же»

Дмитрий Байков
4 ноября, 2020 09:53
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фото: Pixabay

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что боевые действия могут быть прекращены, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха. Такое заявление азербайджанский лидер сделал в интервью итальянской газете «La Repubblica».

По словам Алиева, Ереван должен продемонстрировать конструктивную позицию и гарантировать вывод войск с оккупированных территорий. В этом случае Азербайджан «готов остановиться сегодня же».

Алиев подчеркнул, что конфликт в Карабахе должен выйти на политический уровень и пора садиться за стол переговоров, пишет «РИА Новости».

Ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что в случае, если власти Азербайджана обратятся к Турции за помощью, республика направит войска в Нагорный Карабах.

темы
война
политика
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
Ильхам Алиев
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