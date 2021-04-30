Пресс-секретарю президента Украины ищут замену. Юлией Мендель недовольны

Политика

Юлия Мендель - пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского - написала заявление на увольнение. Об этом сообщили источники в Офисе главы государства.

У пресс-секретаря много претензий по условиям работы, пишет Strana.ua. Ею недоволен глава Офиса Андрей Ермак - он продвигает линию, что Мендель нужно сменить.

Это уже ее третье заявление на увольнение. В предыдущие разы заявление не подписали. В любом случае последнее слово за Зеленским.

Мендель заняла должность 3 июля 2019 года. Она неоднократно попадала в скандалы: например, отталкивала журналистов от Зеленского, в видеообращении комментировала слухи о беременности от президента, заявляла, что двумя твитами спасла гривну.