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Политика
Пресс-секретарю президента Украины ищут замену. Юлией Мендель недовольны
30 апреля, 2021 15:49
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President.gov.ua
Юлия Мендель - пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского - написала заявление на увольнение. Об этом сообщили источники в Офисе главы государства.
У пресс-секретаря много претензий по условиям работы, пишет Strana.ua. Ею недоволен глава Офиса Андрей Ермак - он продвигает линию, что Мендель нужно сменить.
Это уже ее третье заявление на увольнение. В предыдущие разы заявление не подписали. В любом случае последнее слово за Зеленским.
Мендель заняла должность 3 июля 2019 года. Она неоднократно попадала в скандалы: например, отталкивала журналистов от Зеленского, в видеообращении комментировала слухи о беременности от президента, заявляла, что двумя твитами спасла гривну.
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