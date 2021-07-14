Пресс-секретарь Лукашенко назвала поводом для проведения встречи с Путиным в Петербурге письмо
Встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 июля, которую СМИ назвали внезапной и экстренной, прокомментировала пресс-секретарь белорусского лидера. По ее словам, одним из поводов для ее проведения стало письмо главы республики в адрес российского президента.
Это послание касалось экономики и финансов, пишет БелТА.
Эйсмонт опровергла информацию, что главы государств встретились внепланово. Президенты якобы назначили переговоры 1 июля, когда беседовали по телефону.
Она констатировала, что спектр обсуждавшихся тем был широкий, и уточнила: «Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес».
Напомним, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 13 июля и начал визит с фразы «у нас невыносимо». Переговоры с Путиным длились более 5 часов.