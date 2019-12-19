Пресс-балаган представителей СМИ и уставший дедушка

С 2001 года Владимир Путин устраивает большие пресс-конференции с журналистами. Эта, 15-я по счёту, поставила рекорд. Пусть не по времени, а по количеству аккредитованных журналистов – свыше 1800. Корреспондент «РП» побывал на пресс-конференции лично и попытался выяснить, поставлен ли был ещё один рекорд – по количеству глупых вопросов. На острые надежды было мало – и, как оказалось, зря.

Если и есть на свете мероприятие, которое начинается вовремя и где присутствует российский президент – то это оно и есть. Почти в полдень вышел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А затем уже и Сам. «Надеюсь, что по вашим вопросам пойму, что волнует страну», - напутствовал он, и пресс-конференция началась. Первый вопрос был о глобальном изменении климата. Не то что бы ожидаемо, но вполне в духе актуальной повестки.

Девочки старательно улыбаются в надежде, что Песков вычленит чьё-нибудь миловидное лицо из толпы почти в две тысячи человек. Пустая затея: беспощадный свет софитов не оставляет ни единого шанса. Ни региональной журналистке в трикотажной кофточке, ни даже лицу президента, с которого исчезли все тени, и от носа тоже.

Мальчики теребят пуговички на пиджаках из масс-маркета и строят глазки почему-то барышням с микрофонами, рассыпанными по конференц-залу. Сложно сказать, работает ли это. Уж сколько раз писали о том, что не только вопросы, но и ответы на них известны заранее. Но, как оказалось, во имя свободной дискуссии от канонов можно и отойти. Один раз, уточнил президент.

Именно так, вне очереди, в эфир ворвался молодой человек с вопросом про экологию. Только не про ту, за которую борется непонятая россиянами Грета Тунберг. А про свалки мусорные – как покажет дальнейшая конференция и обилие табличек, эта тема страну очень волнует. Путин призвал не бояться мусороперерабатывающих заводов — в Японии они, мол, вообще в черте города, и ничего. Все дело в технологиях. Сделаем по высшему разряду, пообещал президент.

Про Донбасс вспомнили почти сразу – Первый канал не подвёл. Путин вновь произнес заклинание «сим-салабим-Минские-соглашения», а потом Песков зачем-то начал искать в зале украинцев. Нашёлся, и вновь никакой интриги: уже знакомый россиянам Цимбалюк из «Униан» с ехидной улыбкой врага вопрошал про газ, Донбасс и 3 миллиарда, которые Россия обязана выплатить по решению Стокгольмского арбитража

Ведь учили – не клади пальца в рот российскому президенту. Вот и Цимбалюк сдуру про киевские танки упомянул. Путин уточнил, какие такие на Украине могут быть украинские танки – только наши, советские. А заодно пообещал, что вернуть Донбасс силой не удастся. Тут Цимбалюк улыбаться перестал.

Итого, к первому часу пресс-конференции Путина спросили о спорте, об экологии (два раза), о Турции и об Украине, а ещё – об оттоке населения в большие города. Сам президент рассказывал о победе над фашизмом. О чём очень хотели спросить – оставалось догадываться по весьма странным табличкам, пестревшим по залу.

«В. В. Путин + РАМАХ = дружба».

«Вопрос на все 100».

«0+» - лаконично.

Инфографика-комиск о том, что в славном городе Новосибирск нет метро и крутые пробки.

«Ингуш». Вот так скромненько.

… «надо просто идти вперед и развиваться активно» — выплыл сквозь созерцание табличек вялый ответ президента на какой-то вопрос, а затем речь почему-то зашла о Кадырове.

И тут Песков внезапно вспомнил, что он совсем забыл про федеральные информагентства. И не зря: вопросы пошли живенькие – и о нацпроектах вспомнили, и о чистках в полиции из-за дела Голунова… Путин сказал, что чистки наша страна уже проходила, году так в 37-м, но контролировать процессы в МВД со стороны общества нужно. «Голунов, да? Его фамилия…» - уточнил зачем-то президент.

Ко второму часу обстановка в зале накалилась. Никто не слушал ответы коллег. Таблички шелестели беспрестанно. Отовсюду то и дело раздавались выкрики, словно на каких-нибудь публичных слушаниях по поводу очередной застройки.

«Урал! Урал, Владимир Владимирович!»

«РУССКАЯ ШКОЛА!» - громким и протяжным тенором чеканил седой мужчина с табличкой «Школа в Египте» и двуглавым орлом на спине.

«Денег дайте!» - и уточнили: на школы.

«Да дайте же вопрос по день Победы задать!» - не унималась женщина в красном платье и грязных стоптанных сапогах. Но Путин уже отвечал про тоталитаризм, поглядывая в сторону Урала.

Несмотря на то, что при входе в зал плакаты слегка цензурировали – за бортом остались неформатные картинки, правда, скорее, по форме, нежели чем по содержанию, фрики никуда не делись. Минут через 15 красная дама всё же дорвалась до микрофона. Первые полторы минуты её выступления президент внимательно слушал рассказ о том, как она не надела очки, уже отчаявшись задать вопрос. Следующие пару минут - как сильно она волнуется и как премного она благодарна.

Когда, наконец, дело дошло до вопроса, дама – как оказалось, из газеты то ли «Учительский вестник», то ли что-то в этом духе – президент уже потирал глаз, а Песков призывал даму уважать коллег. Вопрос, как оказалось, был про помилование экс-мэра Махачкалы Саида Амирова и что-то про присвоение звания героя кому-то из участниц Великой отечественной. Но ответ президента не слушала даже дама в красном, продолжая что-то бубнить себе под нос, под которым всё ещё находился включённый микрофон.

К третьему часу пресс-конференции журналисты уже не стеснялись кричать. И вспомнили о санкциях. Но президенту, кажется, больше нравилось говорить о войне, победе над фашизмом и о Дальнем востоке

Актуальный вопрос о засилье мигрантов неожиданно задали коллеги с НТВ. Песков решил дать слово правому сектору – нет, не запрещённой в РФ террористической организации, а всего-навсего Крыму. И крымчане задали вопрос, которому наконец-то зааплодировал весь зал – про детей, чтобы их лечили бесплатно, без всяких условий и льгот.

К детской теме Путин ещё вернётся, когда будет говорить о фризиуме. И к закону о домашнем насилии. Про пенсии тоже вспомнил, но отрезал, что реформа осуществлена, и точка. И вот наконец-то прозвучал действительно важный вопрос: не пора ли сделать 31 декабря выходным официально! Кто-то из журналистов нецензурно вздохнул. Президент вида не подал и даже ответил со всей серьёзностью.

Затем Владимира Путина попросили вспомнить самые яркие моменты его президентства. Из тяжелых - вспомнил Беслан и теракт на Дубровке. Из позитивных - Крым не упомянул. Уж не на это ли отреагировали хейтеры на Youtube к четвёртому часу пресс-конференции, скрутив «дизлайки» под трансляциями до уровня плинтуса?

«Сибирь задыхается!»

«У нас смог в Красноярске!»

«РУССКАЯ ШКОЛА!» - громким и протяжным тенором чеканил седой мужчина с табличкой «Школа в Египте».

То ли журналисты массово решили, что пришли на утренник с Дедом Морозом, но стало окончательно ясно: пресс-конференция окончательно и бесповоротно слилась с «Прямой линией» и с «Полем чудес» заодно. Кругом Снегурочки, трикотажные кофточки и золотые колечки. Свежий маникюр, туфли на платформе и перламутровые тени.

Журналисты пиарили свои книжки, хвалились дедушками, признавались в любви, пытались подарить подарки и забывали вопросы, но президент был терпелив и не реагировал даже на те вопросы, которые вызывали бурный хохот в зале. Как раз, кстати, МЧС прислало смс с предупреждением о том, что порывы ветра в Москве могут достигать до 24 метров в секунду. Вот бы кто-нибудь открыл форточку и впустил в зал немножко урагана, который наполнил бы его чистым кислородом и заодно разметал эти дурацкие таблички.

«наши мудрые предки оставили нам то, что мы имеем»… нет, это не Путин. Это какая-то журналистка пытается задать вопрос и заодно неловко пригласить президента на местное региональное мероприятие. «У нас не будет большей радости, чем ваши приветственные слова». Кажется, президент готов, наконец, раскраснеться. А добрая половина зала – наплевать на ФСО и ринуться в атаку

«Мусоросжигательные заводы!»

«Грузия!»

«РУССКАЯ ШКОЛА!» - громким и протяжным тенором чеканил седой мужчина.

«Мусоросжигательные заводы!»

«Ну Дмитрий Сергеевич!!!»

«РУССКАЯ ШКОЛА!»

Увы, поднимать вопрос про пенсии президенту пришлось самостоятельно. А потом споткнулся на социалке. Самолично выбрав из толпы девушку с табличкой «семья», президент поймал неудобный вопрос о дочерях и их финансовой активности. Назвав их женщинами, Путин посоветовал посчитать, кому там что на самом деле принадлежит, а затем нырнул в проблемы снижения смертности.

В противовес тому, как скучно было смотреть трансляцию коллегам-журналистам через интернет, в зале было жарче с каждой минутой. Но не по накалу дискуссии - глава даже не пытался делать вид, что отвечает на неудобные вопросы. Остальные журналисты в зале были увлечены самопиаром, размахивали табличками прямо под камерами, а после окончания конференции ринулись делать селфи на кресле, на котором только что сидел президент. А после – продолжили раздавать друг дружке интервью и делать селфи.

А что же президент?

Быть может, он и сам устал от всего этого балагана

Его ответы напоминали исповедь Очень Усталого Человека. Уставшего и от глупых вопросов, и от заикающихся журналистов, и от хамства Цымбалюка. Уставший от лоботрясов в правительстве – работай они лучше, доброй половины вопросов просто не было бы.