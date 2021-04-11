Премия раздора. Кинокритики вручили Алексею Навальному премию «Белый слон»

Политика

Оппозиционный политик Алексей Навальный и его команда получили премию кинокритиков «Белый слон».

Экспертный совет присудил ее не за конкретный фильм, а за серию фильмов-расследований, в том числе о «дворце Путина».



Сообщается, что статуэтку в номинации «Событие года» получила за оппозиционера, который находится в заключении, режиссёр монтажа ФБК Александра Дубровская.

Из-а скандала, который предшествовал оформлению решения о вручении приза Навальному, премия «Белый слон» была выведена из-под крыла Союза кинематографистов и потеряла финансовую поддержку этой организации. Среди тех, кто подписал документ - кинокритики Антон Долин, Юрий Гладильщиков и Юрий Богомолов.

Главный приз в номинации «Фильм года» получила картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Вручение премии «Белый слон» прошло 10 апреля, пишет РБК.