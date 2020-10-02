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Премьер-министра Словении обвинили в махинациях с недвижимостью

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 08:36
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фото: Pixabay

Прокуратура Словении подтвердила участие премьер-министра страны Янеза Янши в коррупционной схеме с недвижимостью.

Прокуратура Словении вела следствие больше шести лет. Поводом для подозрений стала сделка по продаже земельного участка в Альпах. Янша купил его в 1992 году, а позже продал уже занимая высокий пост в правительстве, в несколько раз дороже. Покупатель участка перепродал его еще дороже фирме, которая продала Янше квартиру в центре Любляны.

Вместе с премьером по делу проходят главы двух предприятий, которые участвовали в сделках, пишет «РИА Новости».

темы
политика
коррупция
недвижимость
премьер-министр
Словения
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