Премьер-министра Словении обвинили в махинациях с недвижимостью

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Прокуратура Словении подтвердила участие премьер-министра страны Янеза Янши в коррупционной схеме с недвижимостью.

Прокуратура Словении вела следствие больше шести лет. Поводом для подозрений стала сделка по продаже земельного участка в Альпах. Янша купил его в 1992 году, а позже продал уже занимая высокий пост в правительстве, в несколько раз дороже. Покупатель участка перепродал его еще дороже фирме, которая продала Янше квартиру в центре Любляны.

Вместе с премьером по делу проходят главы двух предприятий, которые участвовали в сделках, пишет «РИА Новости».