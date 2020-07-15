По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Премьер-министр Туниса подал в отставку после просьбы президента

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 21:49
1 мин
Фото
Фото: thinkstockphotos.com

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах подал президенту страны Каису Саиду заявление об отставке, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным местных СМИ, ранее глава государства сам попросил Фахфаха уйти с должности. Агентство пишет, что сейчас у президента страны Туниса есть неделя, чтобы назначить преемника нынешнего премьера.

Переемнику Фахфаха предстоит в течение двух месяцев сформировать новое правительство и заручиться поддержкой парламента, отмечает агентство.

темы
политика
отставки
Тунис
1 мин