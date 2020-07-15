Премьер-министр Туниса подал в отставку после просьбы президента

Политика

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Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах подал президенту страны Каису Саиду заявление об отставке, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным местных СМИ, ранее глава государства сам попросил Фахфаха уйти с должности. Агентство пишет, что сейчас у президента страны Туниса есть неделя, чтобы назначить преемника нынешнего премьера.

Переемнику Фахфаха предстоит в течение двух месяцев сформировать новое правительство и заручиться поддержкой парламента, отмечает агентство.