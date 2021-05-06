Премьер-министр ЦАР осудил экспертов ООН за бездоказательные обвинения

Политика

Как сообщает центральноафриканская газета Ndjoni Sango, сегодня в Банги премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел встречу с представителями миссии ООН касательно расследования о якобы имевших место нарушениях прав человека со стороны национальной армии республики (FACA) и ее союзников.

Политик указал на то, что в докладе отсутствуют данные о преступлениях, совершенных боевиками, при этом выразив решительность намерений президента и правительства полностью очистить страну от вооруженных группировок и иностранных наемников.

«Я проинформировал их, что в связи с серьезностью обвинений, которые порочат имидж Центральноафриканской Республики, правительство в соответствии с директивами, данными президентом Фостен-Арканжем Туадера, решило открыть судебное разбирательство. Кроме того, я не преминул выразить удивление по поводу того, что расследование проводилось без запроса информации от правительства», — заявил Нгребада.

Встреча прошла на фоне скандала, вызванного публикацией на сайте французского радио RFI. В основу материала, посвященного правонарушениям, якобы совершенным российскими инструкторами, бойцами «ЧВК Вагнера» и центральноафриканскими военными, лег доклад многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Безосновательность обвинений доклада и статьи уже вызвала острую критику с разных сторон.