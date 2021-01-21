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Премьер-министр Монголии подал в отставку из-за скандала с коронавирусной роженицей

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 13:59
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 13:59
2 мин
vip76.mn
vip76.mn

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку после скандала, связанного с матерью новорожденного. Вспышка общественного недовольства случилась в стране после известия о том, как недавно родившую женщину перевезли с ребенком в ковидную больницу.

Как сообщает агентство «Синьхуа», граждан смутила видеозапись, на которой видно, как новоиспеченную маму, заболевшую COVID-19, вместе с ребенком везут в медучреждение без теплой верхней одежды, средств индивидуальной защиты и обуви. В связи с этим люди вышли на акцию протеста.

Ухнаагийн Хурэлсух выразил сожаление и сложил полномочия. При этом он добавил, что не собирается уходить из политики, передает ТАСС.

Свой пост решили покинуть и министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар.

Ранее сообщалось о том, что российские врачи спасли жизнь беременной женщины с полным поражением легких. Ребенок родился здоровым.

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коронавирус
правительство
скандал
Монголия
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