Премьер Японии раздал россиянам по иппону и кокам

Из средств массовой информации Японии известно, что широко разрекламированный в нашей стране «пилотный тур» японских граждан на российские южные Курилы осуществлялся не по установленным российским законодательством правилам въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, а «эксклюзивно», вопреки им.

О том, что это именно так, заявлял и президент РФ Владимир Путин. Принимая участие в сентябре нынешнего года в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, он признавал, что Россия в эксклюзивном порядке предоставляет японцам право посещать Курильские острова без оформления виз.

«Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке», — разъяснял президент. По его словам, такой шаг России имеет, в том числе, политическую составляющую, поскольку на эти острова Япония не хочет оформлять визы своим гражданам. - Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу», — добавил Путин. Вместе с тем обращалось внимание на то, что Япония со своей стороны не выдает визы гражданам России, живущим на территории Крыма. «Где Япония — а где Крым?», — вопрошал тогда президент

Отметим, что, требуя нарушающих законы РФ односторонних безвизовых привилегий, японское правительство, вопреки дипломатическому принципу взаимности, отказывает в визах жителям южных Курил, поскольку считает их «своей территорией». Ни о какой взаимности речь даже не идет, ибо Токио добивается чуть ли не признания Москвой южных Курил «японскими».

Может быть, кто-то и не понимает «тонкость этого эксклюзива». Но только не автор этих строк, который, являясь ответственным работником международного отдела ЦК КПСС, летом 1991 года принимал участие в разработке по личному указанию тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева особого режима «безвизового обмена» между жителями Хоккайдо и Сахалинской области РСФСР. Обещание об этом генсек дал во время официального визита в Японию в апреле того же года, когда он впервые самолично признал существование навязываемого японским правительством так называемого «территориального вопроса», согласившись на соответствующую запись в Совместном советско-японском заявлении от 18 апреля 1991 года.

Тогда именно на основах взаимности вводился «безвизовый обмен» исключительно, как верно подчеркивает президент Путин, из гуманитарных соображений, для облегчения престарелым бывшим жителям Курильских островов возможности посещать могилы захороненных на южных Курилах родственников.

На сей же раз «пилотный тур» организовывался по желанию Токио и лично Абэ не для престарелых бывших жителей Курильских островов, а для не имеющих там захоронений родственников граждан Японии из различных префектур страны, да еще и правительственных чиновников Страны восходящего солнца, функции которых во время «тура» не известны

И, скажем прямо, осуществленный в ответ на настояния японского премьера «эксклюзив» выходит за рамки договоренностей 1991 года, и прямо затрагивает суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами, основанный на признанных главами стран-победительниц, да, кстати, в послевоенные годы и самой Японией, итогах Второй мировой войны.

В описаниях ситуации на переговорах с «другом Синдзо» президент РФ Владимир Путин подчас прибегает к терминологии из любимого единоборства – дзюдо. Так вот, на сей раз Абэ получил в политической «схватке» с Путиным, если не «иппон» - чистая победа в 10 очков, то, можно считать, «юка» - 5 очков или «кока» - 3 очка. То есть, одержал тактическую победу. Каковы будут последствия этой победы, покажут начинающиеся 6 ноября очередные российско-японские дипломатические переговоры.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока