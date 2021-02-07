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Премьер Японии будет придерживаться старой тактики в переговорах с Россией по Курилам

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 18:02
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 18:02
1 мин
Photo
Flickr

Глава правительства Японии Есихидэ Суга, в своем видеообращении, выказал намерение не отходить от ранее достигнутых договоренностей с РФ по поводу Курил.

Соглашение было заключено на саммите в Сингапуре в 2018 году между Владимиром Путиным и предшественником Суги Синдзо Абэ. Тогда страны договорились совместно и на основе доверия двигаться к разрешению спора и символическому заключению мирного договора.

Как сообщает РБК, видеообращение премьера приурочено к Дню северных территорий, празднуемому 7 февраля. Термином «северные территории» в Японии обозначают отошедшие к России, по итогам Второй мировой войны, земли.

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Россия
Япония
Курильские острова
Есихидэ Суга
1 мин
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