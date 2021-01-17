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В России госкорпорации и публично-правовые компании обязали отчитываться о своей работе перед правительством. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина вступает в силу сегодня, 17 января.

Госкомпании с этого дня будут отчитываться, насколько удачно они справляются с поставленными целями, каждый год. Отчёт корпораций также должен будет содержать план мероприятий, которые были проведены для достижения поставленных целей, сообщает «Парламентская газета».

Согласно распоряжению Мишустина, государственные компании теперь обязаны включать в годовой отчет вышеперечисленную информацию. При этом им разрешается не раскрывать сведения, относящиеся к гостайне и служебную информацию. Госкорпорации являются некоммерческими структурами, учрежденными правительством страны. В России к таким структурам относятся «Роскосмос», «ВЭБ.РФ», «Роснано» и другие.