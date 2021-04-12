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Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии российскую вакцину «Спутник V»

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 12:05
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 12:05
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер Словакии Эдуард Хегер посетит с рабочим визитом Чехиюи и обсудит ситуацию с российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града.

Визит Хегера назначен на 15 апреля. Словацкий премьер встретится с президентом Чехии Милошем Земаном.

В ходе встречи, кроме прочего, будет обсуждаться ситуация с российской вакциной «Спутник V», первая партия которой уже закуплена Словакией. В Чехии сейчас также идут горячие споры о возможном использовании препарата, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Бавария заключила предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины «Спутник V».

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ТЕГИ
Словакия
Чехия
Политика
Общество
Вакцина
Спутник V
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