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Политика
Премьер Словакии обсудит с президентом Чехии российскую вакцину «Спутник V»
12 апреля, 2021 12:05
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Премьер Словакии Эдуард Хегер посетит с рабочим визитом Чехиюи и обсудит ситуацию с российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-службу Пражского града.
Визит Хегера назначен на 15 апреля. Словацкий премьер встретится с президентом Чехии Милошем Земаном.
В ходе встречи, кроме прочего, будет обсуждаться ситуация с российской вакциной «Спутник V», первая партия которой уже закуплена Словакией. В Чехии сейчас также идут горячие споры о возможном использовании препарата, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Бавария заключила предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины «Спутник V».
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