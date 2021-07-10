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Политика
Премьер проблемной Чехии побежал за вакцинами к предусмотрительным соседям
10 июля, 2021 11:15
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Vaclav Salek/CTK/Globallookpress
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш выступил с просьбой в отношении главы МИД Венгрии. Речь идет о вакцинах.
По словам Бабиша, стране необходимо около 200 тысяч доз вакцины, которые она планирует занять у Будапешта.
Как передает ТАСС, ранее препаратами Праге помогли дружественные Израиль, Сербия и Словакия, а также Австрия и Словения.
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