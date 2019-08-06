Предвыборный штаб Милова продолжает собирать деньги
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Предвыборный штаб Милова продолжает собирать деньги

Для чего незарегистрированному кандидату работающий штаб?

Подписные кампании кандидатов в Мосгордуму давно закончились, но некоторые экс-кандидаты не закрывают свои штабы и продолжают просить деньги.

Владимир Милов шёл на выборы в 35 округе от «команды Навального» и заявлял, что собрал необходимое количество подписей, но не был зарегистрирован, т.к. не стал сдавать их в избирком.

Во время кампании политтехнолог «Яблока» Максим Кац напомнил, что Милов уже подозревался в «рисовании» подписей на выборах в Калуге.

Тем не менее, штаб Милова выпустил свежее видео, где начальник штаба Яна Герасимова заявила, что Владимир передает всем привет и просит продолжать присылать пожертвования. Для чего незарегистрированному кандидату работающий штаб и на что он собирается тратить пожертвования - неизвестно.

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