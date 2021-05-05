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Представитель Евросоюза объяснил задержку перед новым «ударом» по Беларуси

Антон Мельников
5 мая, 2021 14:46
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 14:46
2 мин
Flickr
Flickr

Следующий, уже четвертый, пакет ограничительных мер против официальных лиц и силовых структур Беларуси будет принят Евросоюзом «в ближайшее время». Планировалось, что антибелорусские меры будут готовы уже к 10 мая, но процесс затянулся. Причины такой задержки у пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, официального представителя ЕС Петера Стано выяснило издание TUT.BY.

Отметим, днем ранее ряд СМИ написал, что четвертый санкционный пакет отложили потому, что документы просто не успели подготовить.

Прежде всего Стано подчеркнул, что Евросоюз «твердо стоит на стороне народа Беларуси». Именно поэтому ЕС продолжает бороться с «продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека» жителей республики.

По словам европейского представителя, задержка возникла из-за того, что страны-члены Евросоюза до конца не определились со списком персон, которые попадут под ограничения. Также продолжаются дискуссии на счет масштаба давления на белорусский режим.

«Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур», - заявил он.

Он также отметил, что у процесса согласования новых мер нет «заранее установленной даты» и на это требуется некоторое время. Это объясняется тем, что все санкционные писки «должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств», которые входят в ЕС.

«Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время», — приводит слова Стано TUT.BY.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз и США «последними мерзавцами». О причинах такого поведения рассказывается в нашем материале.

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Санкции
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Беларусь
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