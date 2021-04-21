Представитель российских инструкторов в ЦАР назвал выдумкой материал Liberation

Политика

Глава представляющей в ЦАР интересы российских инструкторов организации считает выдумкой публикацию французской газеты Liberation.

Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов в своих соцсетях сообщил, что направил письмо главному редактору французского издания с требованием удалить публикацию о российских инструкторах, не соответствующую действительности.

«Я прошу вас прекратить распространять заведомо ложную информацию и удалить статью. В противном случае я буду вынужден решать наш конфликт судебным путем», — отметил Иванов.

Иванов обратил внимание, что вся информация в статье построена на сообщениях анонимных источников и не подкреплена соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Из этого можно сделать вывод, что сообщения о совершенных в ЦАР правонарушениях являются фальсификацией с целью подорвать сотрудничество Москвы и Банги.

«Было ли это сделано в попытке очернить работу инструкторов моей организации или чтобы дискредитировать сотрудничество между РФ и ЦАР – мне неизвестно, и останется на вашей совести», — пишет Иванов.

Глава СОМБ добавил, что российские инструкторы находятся в ЦАР на основании соглашения между двумя странами. Специалисты из России не принимают участия в боевых действиях на территории Центральноафриканской Республики, подчеркнул Иванов.