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Русская планета
Политика

Представитель российских инструкторов в ЦАР обратился к МИД РФ

Елена Коваленко
11 апреля, 2021 16:45
2 мин
Елена Коваленко
11 апреля, 2021 16:45
2 мин
pixabay.com - kazac-maksim
pixabay.com - kazac-maksim

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), представляющее интересы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике,обеспокоено использованием недостоверной информации экспертами Совета ООН по правам человека (СПЧ) для составления отчетов. Глава СОМБ обратился в МИД РФ по этому поводу.

Генеральный директор СОМБ Александр Иванов направил открытое письмо заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину, чтобы МИД РФ повлиял на подход экспертов СПЧ к выбору источников информации, на основании которой потом составляются отчеты о деятельности российских специалистов на территории африканской страны.

В обращении отмечается, что эксперты СПЧ используют сведения из СМИ, известных распространением фейков. Речь идет о Corbeau News и Le Tsunami, финансируемых Францией и заблокированных на территории ЦАР.

Александр Иванов отметил, что российские инструкторы работают в республике по договору с местным правительством и по согласованию с ООН. Они занимаются обучением армии ЦАР и не принимают участие в боевых действиях.

На распространении ложной информации попался главамногопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай. Французским СМИ он заявил, что в ходе визита в Россию обсуждалась возможность проведения расследования действий российских инструкторов в республике. Советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров опроверг его заявление, указав на ложную информацию от главы МИНУСКА.

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