Представитель Пентагона признал подготовку украинцев к войне в течение 8 последних лет
США начали поставлять оружие Украине задолго до начала спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В эфире телеканала Fox News Кирби сказал, что «подготовка украинцев к войне велась в течение восьми последних лет». США с Канадой, Великобританией и другими союзниками помогали с обучением украинцев командованию, управлению малыми подразделениями.
По словам Кирби, первый выделенный администрацией президента США Джозефа Байдена миллиард долларов военной помощи включал поставки смертоносного оружия.
10 мая в США утвердили выделение помощи Украине на беспрецедентную сумму - 40 млрд долларов.
Спецоперация России на Украине длится 77-й день. Президент России Владимир Путин говорил, что России не оставили шанса на мирное урегулирование ситуации.