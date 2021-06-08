«Предлагающий» убирать конкурентов с помощью наркотиков политик-старожил подал в отставку
Председатель парламента Дагестана, бывший руководитель республиканской ячейки «Единой России» Хизри Шихсаидов объявил об отставке. Ранее с его фигурой были связаны несколько скандалов: в феврале появилась видеозапись, на которой похожий на него человек призвал «убирать» конкурентов, подбрасывая им патроны и наркотики. 1 июня произошла драка, которую устроил его сын Даниял в Махачкале с депутатом республиканского парламента от партии.
Шихсаидов сделал заявление об отставке 7 июня. Его заявление будет рассмотрено 9 числа.
Политик заявил, что надо «дать дорогу молодым», пишет «Коммерсантъ». В августе спикеру парламента исполнится 74 года.
Шихсаидов отметил, что и раньше думал об отставке, но подходящее время пришло сейчас.
Политик был назначен спикером парламента в 2013 году. Его позиции заметно пошатнулись в последние месяцы. 1 июня его сын избил депутата народного собрания от ЕР. Сам Шихсаидов отрицал, что решение об отставке связано с поступком сына.