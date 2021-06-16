«Предательство собственного народа»: Лукашенко воззвал к национальной обороне ради борьбы
В последнее время на Беларусь оказывается огромное давление извне. Противостоять ему и справиться с ним получится только если «оборона» примет национальный характер. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Шкловский райисполком.
По словам президента, за год республика ощутила на себе «деструктивное информационное воздействие» Запада, а также давление политического и экономического характера. Кроме того, были отмечены попытки повлиять на «мировоззрение» белорусов и подтолкнуть часть из них «фактически на предательство собственного народа».
Подобным действиям, по словам Лукашенко, необходимо давать «отпор». При этом, ответ должен быть таким, чтобы «он отпечатался на многие годы».
«И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю», - отметил белорусский президент. Его слова приводит агентство «БелТа».