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Правительство Венгрии потребует воспитывать детей «по-христиански»

Марьям Ибрагимова
11 ноября, 2020 18:11
2 мин
Фото: kursiv.kz
Фото: kursiv.kz

Правительство Венгрии подготовило проект изменений в конституцию страны. Он запретит однополым парам усыновлять детей. В предлагаемой поправке будет указано, что «мать – это женщина», а «отец – мужчина».

Однополые браки в Венгрии запрещены законом, но усыновление возможно, если один из партнеров подает заявление самостоятельно. Согласно новой поправке, взять ребенка из детского дома смогут только супружеские пары. Родители-одиночки получат это право только после одобрения министра, который отвечает в стране за семейные дела.

Предложение было направлено в парламент правящей партией «Фидес» поздно вечером во вторник. Отмечается, что среди прочего, правительство предлагает ввести поправку, требующую воспитывать детей в «христианской» интерпретации гендерных ролей.

Правозащитные группы сообщили, в свою очередь, что данные поправки внесли на рассмотрение за день до объявления в стране локдауна из-за коронавирусной инфекции, а это значит, что массовые протесты проводить не удастся.

«Это не случайное совпадение, – цитирует заявление правозащитной группы Háttér Society BBC. – Предложения, которые серьезно ограничивают законные права и идут вразрез с основными международными и европейскими правами человека были представлены в то время, когда протесты не допускаются».

Ранее сообщалось, что власти Бельгии решили дополнить графу «пол» в свидетельстве о рождении третьим вариантом – X. Его могут выбрать те, кто не ассоциирует себя ни с мужским, ни с женским полом.

темы
Венгрия
поправки
ЛГБТ
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