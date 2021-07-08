Правительство Украины готово «ударить» по сыну Лукашенко и другим приближенным президента
Правительство Украины подготовило санкционный список в отношении Беларуси. Кабмин рекомендует Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принять ограничения против ряда официальных лиц, среди них сын президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор.
На заседании 8 июля украинские министры приняли документ, согласно которому кабмин рекомендует СНБО ввести санкции против белорусских официальных лиц. Указные в перечне лица считаются причастными к фальсификации президентских выборов в 2020 году и силовому подавлению несанкционированных оппозиционных митингов. При этом полный перечень физлиц, против которых рекомендуется принять ограничения, опубликован не был.
Согласно тексту распоряжения, экономические санкции и «другие» ограничительные меры рекомендуется ввести сроком на три года.
Сообщение кабмина сопровождено списком из 52 белорусских физлиц, в отношении которых рекомендуется ввести ограничения. Среди них советник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, председатель ЦИК Лидия Ермошина, глава МВД Иван Кубраков, глава администрации президента Игорь Сергеенко и другие высокопоставленные чиновники республики, сообщает РИА «Новости».