Правительство РФ готово списать регионам долги при одном условии

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Новый механизм стимулирования инвестиций стартует в России. Правительство страны намерено списывать регионам часть долгов по бюджетным кредитам, но только в том случае, если высвобождаемые средства пойдут на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

«Сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах», – говорится на сайте кабмина.

Предполагается реализовывать инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально анонсировал повышение налогов.