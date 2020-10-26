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Правительство РФ готово списать регионам долги при одном условии

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 14:31
1 мин
Фото: anapags.ru
Фото: anapags.ru

Новый механизм стимулирования инвестиций стартует в России. Правительство страны намерено списывать регионам часть долгов по бюджетным кредитам, но только в том случае, если высвобождаемые средства пойдут на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

«Сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах», – говорится на сайте кабмина.

Предполагается реализовывать инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально анонсировал повышение налогов.

темы
правительство
инвестиции
кабмин
бюджетные деньги
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