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Правительство решило потратить на оборону почти 10 трлн рублей в ближайшие три года

Анастасия Красильникова
30 сентября, 2020 19:28
1 мин
Фото
Фото: национальная оборона

Россия в ближайшие три года потратит на национальную оборону более 9,6 трлн рублей, говорится в проекте российского федерального бюджета. Соответствующую инициативу в Госдуму внесло правительство.

«Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн рублей, в 2022 году — 3 231 721,8 млн рублей и в 2023 году — 3 257 484,0 млн рублей», — приводит текст документа «Интерфакс».

В проекте закона отмечается, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1 процента.

темы
Россия
вооружение
оборонный бюджет
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