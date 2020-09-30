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Россия в ближайшие три года потратит на национальную оборону более 9,6 трлн рублей, говорится в проекте российского федерального бюджета. Соответствующую инициативу в Госдуму внесло правительство.

«Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн рублей, в 2022 году — 3 231 721,8 млн рублей и в 2023 году — 3 257 484,0 млн рублей», — приводит текст документа «Интерфакс».

В проекте закона отмечается, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1 процента.