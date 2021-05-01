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Политика
Правительство Ирана анонсировало дальнейшие переговоры по ядерной сделке в Вене
1 мая, 2021 17:47
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MFA Russia/ Global Look Press
В Вене 7 мая пройдут дальнейшие переговоры по ядерной сделке. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает МИД Ирана.
С начала этого года в Вене прошло уже несколько заседаний комиссии Ирана, на которых обсуждалось возможное возвращение США, эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша надеется на возвращение Ирана и США к ядерной сделке, пишет ФАН.
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