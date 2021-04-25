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Политика
Правительство Армении ушло в отставку. В июне в стране пройдут внеочередные выборы
25 апреля, 2021 10:40
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Фото: kremlin.ru
Правительство Армении во главе с премьер-министром Николой Пашиняном уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Они назначены на 20 июня.
На выборах премьер будет кандидатом на пост председателя правительства от партии Гражданский договор. По его словам, лишь народ «путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».
До голосования Пашинян продолжит руководить кабинетом министров, пишет РИА «Новости».
Решение о проведении внеочередных парламентских выборов было достигнуто в ходе диалога действующей власти с оппозицией.
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