Правительство Армении ушло в отставку. В июне в стране пройдут внеочередные выборы

Политика

Правительство Армении во главе с премьер-министром Николой Пашиняном уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Они назначены на 20 июня.

На выборах премьер будет кандидатом на пост председателя правительства от партии Гражданский договор. По его словам, лишь народ «путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».

До голосования Пашинян продолжит руководить кабинетом министров, пишет РИА «Новости».

Решение о проведении внеочередных парламентских выборов было достигнуто в ходе диалога действующей власти с оппозицией.