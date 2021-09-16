«Пожалуйста, сделайте»: Владимир Путин в полночь выступил с обращением к народу
На сайте Кремля в полночь опубликовали обращение президента России Владимира Путина к народу. Оно связано с предстоящими выборами - в выступлении глава государства просит людей выбрать в нижнюю палату парламента «авторитетных людей».
Путин начал выступление со слов: «Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России».
Президент заметил, что депутатская работа не допускает «популизм и пустословие». Важно выбрать депутатов-патриотов, готовых быстро действовать и принимать решения во имя интересов государства.
Российский лидер заметил, что реализация планов властей в большой степени зависит от парламента. Поэтому в интересах россиян выбрать сильную и авторитетную Госдуму.
«Пожалуйста, сделайте свой выбор», - попросил Путин.
Напомним, голосование в России пройдет с 17 по 19 сентября. В выборах участвуют 14 партий и самовыдвиженцы.
Ранее соперники оппозиционного кандидата в Санкт-Петербурге Бориса Вишневского сменили фамилии и внешность перед выборами, чтобы «увести» голоса.