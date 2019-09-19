Появится ли на российских картах «Восточное море»?

Случаев, когда страны, претендующие на те, или иные территории, называют их по-разному, довольно много. Однако бывает, что раздоры по этой причине затрагивают наименование целого моря. Типичным примером является Японское море (Sea of Japan), которое по утверждению правительства Республики Корея никакое не «японское», а Восточное (Sea of East). И если запретить японцам называть так омывающее их берега море трудно, то заставить своих граждан следовать принятой в стране топонимике, оказывается, можно.

Сообщается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин со всей серьезностью пригрозил наказывать правительственные организации своей страны за упоминание названия «Японское море» вместо принятого в Корее на государственном уровне названия «Восточное море». Об этом на днях сообщила на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ко Мин Чжон. «Провинившимися» оказались сразу три ведомства при министерстве сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия, которые на своих сайтах использовали название «Японское море».

«Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям, и управление по аудиту министерства примет меры после расследования», - заявила Ко Мин Чжон

Заметим, что власти КНДР идут дальше и требуют именовать это море «Корейским Восточным морем». При этом как Сеул, так и Пхеньян утверждают, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910—1945 годах Корея была оккупирована, и правительство страны не могло отстаивать свою позицию при утверждении Международной гидрографической организацией (IHO) в 1929 году перечня «Границы океанов и морей». В результате мнение Кореи не было учтено.

Что касается наименования этого моря в других странах, то в настоящее время Республика Корея не настаивает на единственном варианте названия «Восточное море», а лишь рекомендует картоиздателям использовать оба названия параллельно до урегулирования спора. Это привело к тому, что количество стран, использующих на своих картах оба названия одновременно, постоянно возрастает.

Ну, а Токио, понятное дело, с этим не соглашается и указывает, что название «Японское море» встречается на большинстве карт зарубежных государств, и является общепринятым, настаивая при этом исключительно на употреблении названия «Японское море». Как известно, Японское море называется «японским» как во времена Российской империи, так и СССР и ныне РФ.

В связи с этим посольство Республики Корея в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая на «правильное» с точки зрения Сеула написание названия моря между Корейским полуостровом и Японией как «Восточное»

Правда, можно найти указание на то, что в Атласе Российской империи издания 1792 года употреблено наименование «Корейское море». На российских картах более поздних годов издания употребляется наименование «Японское море». Несмотря на это, Москва не спешит принимать ту или иную сторону в споре Сеула и Пхеньяна с Токио, занимая нейтральную позицию. Как известно, Японское море омывает и российские берега. Федеральное агентство геодезии и картографии России полагает, что наименование «Японское море» на российских картах является традиционным.

Еще более сложным является восприятие властями Кореи и Японии флагов двух стран. Так, например, Токио неизменно направляет протесты не только Сеулу, но и в международные организации, например в МОК, против изображения на флаге Республики Корея или на флаге объединенной корейской спортивной команды принадлежащих Южной Корее островов Токто. Претендуя на эти именуемые в Японии Такэсима острова, японское правительство требует убрать их с корейского флага. Курьезная ситуация возникла, когда Япония выразила протест Республике Корея из-за десерта с изображением этих островов, запланированного в качестве угощения во время межкорейского саммита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление», - заявил тогда директор департамента Азии и Океании МИД Японии Канасуги Кэндзи

Протест вызвало меню торжественного обеда лидеров двух стран, когда на десерт планировалось подать манговый мусс с табличкой из белого шоколада, на которой синим цветом изображена схематичная карта единой Кореи с включенным в ее состав архипелага Токто.

Нечто подобное произошло и во время Олимпиады в Пхенчхане, когда на общем флаге спортсменов Южной и Северной Кореи были изображены и спорные, как считают в Японии, острова. Япония и тогда выразила протест, обратившись с ним в Международный олимпийский комитет, и в итоге флаг с Токто - Такэсима корейцы вынуждены были заменить.

Существует и проблема возрождения японского имперского флага «Восходящего солнца», под которым милитаристская Япония захватывала и устанавливала жесточайшие режимы в странах Восточной Азии в годы Второй мировой войны. Ныне этот флаг в основном используют японские ультранационалисты, размахивая им у российского и корейского посольств в Токио с требованиями «вернуть исконные территории»

Флаг «Восходящего солнца» имеет красный круг и 16 солнечных лучей, что соответствует одному из названий Японии — «Страна восходящего солнца». В качестве военного знамени страны используется с 1850-х годов и по настоящее время.

Недавно министерство спорта Республики Корея направило жалобу в МОК по поводу использования флага «Восходящего солнца» на мероприятиях, связанных с Олимпиадой-2020. Корейцы направили письмо лично президенту МОК Томасу Баху, в котором объяснили историю «имперского знамени». В жалобе указано, что символика флага использовалась во время вторжения Японии в азиатские страны. В Корее считают, что имперское знамя равноценно нацистской символике для европейцев. «Использование флага «Восходящего солнца» на Олимпийских играх в Токио напрямую противоречит олимпийскому духу и ценности содействия миру во всем мире и любви к человечеству», — говорится в письме.

Попытки Токио привнести реваншистскую символику в логотипы и пропагандистские материалы предстоящих летних Олимпийский игр в Токио пресекаются и российским МИД. Когда, например, на сайте Олимпиады-2020 появилась карта Японии, на которой российские острова Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды указаны как часть северной префектуры Хоккайдо.

Изображение южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 нелегитимно и отравляет отношения с Россией, заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако сообщений о том, что японское правительство должным образом отреагировало на справедливый протест против непозволительных попыток привнести политику в спортивные соревнования, не последовало. В связи с этим в нашей стране даже раздавались голоса в пользу бойкота Токийской Олимпиады, если японские власти будут продолжать свою явно провокационную деятельность.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM