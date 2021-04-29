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Политика

Появился перечень тотальных санкций против России в случае вторжения её армии на Украину

Лилия Караева
29 апреля, 2021 19:15
2 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 19:15
2 мин
Европарламент
Pixabay

569 депутатов Европарламента проголосовали за принятие резолюции, регламентирующей санкции в отношении России в случае прямого вторжения на Украину. Они просят руководство Евросоюза принять несколько мер для усмирения России.

В частности, документ предлагает незамедлительно прекратить импорт нефти и газа из России, аннулировать визы связанных с Кремлем олигархов и заморозить их активы в Европе.

В случае войны с Украиной Россию хотят исключить из платежной системы SWIFT. Россияне, причастные к конфликту на Украине, должны предстать перед международным судом.

Странам ЕС предлагается дополнительно выслать российских дипломатов и остановить строительство «Северного потока—2», говорится на сайте Европарламента.

Данная резолюция необязательна к исполнению европейскими правительствами - она носит рекомендательный характер.

Ранее Россия стянула к украинской границе военных. Концентрацию войск назвали максимальной с 2014 года.

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