Появился новый проект развития городской среды и туристической сферы Петербурга

Политика

Общая сумма проектов, которые будут представлены на ПМЭФ-2021, составит 450 млрд рублей. Часть из них направлена на развитие туристической отрасли Северной столицы, которая в настоящий момент находится в стагнации.

В частности, два проекта представит строительная компания «Мегалайн». Один из них предполагает строительство в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), в другом говорится о реализации концепции территории опережающего социально-экономического развития «Горская».

Из-за закрытых в связи с пандемией границ вырос спрос на внутренний туризм. И реновация комплекса защитных сооружений «Горская» на берегу Финского залива может привлечь большое количество туристов. Согласно проекту, на территории бывшей промзоны предполагается строительство Парка Инноваций, Морского кластера, Музея дамбы с обзорной площадкой, благоустроенной портовой набережной.

Также, по словам гендиректора компании «Мегалайн» Геннадия Корупятника, на территории Морского кластера будет причал для яхт, несколько кафе и ресторанов, зона отдыха. На части территории будут возведены объекты инфраструктуры для бизнеса.

Для современного туриста большое значение имеет комфортность путешествия. И этому могут поспособствовать транспортно-пересадочные узлы в ключевых точках туристического маршрута. Стоит отметить, что ТПУ выполняет не только транспортную, но и деловую, общественную и гостиничную функции.

Строительство таких объектов не только увеличит привлекательность Северной столицы, но и создаст новые рабочие места. А это положительно отразится на экономике города и уровне жизни горожан.