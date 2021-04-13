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Политика

Появились снимки Натальи Поклонской под капельницей в больнице

Артем Денисов
13 апреля, 2021 01:29
1 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 01:29
1 мин
https://www.instagram.com/nv_poklonskaya
https://www.instagram.com/nv_poklonskaya

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась в больнице.

В своем Instagram она разместила снимок, на котором видно, как народная избранница лежит под капельницей. «Отхожу от ваших комментариев», — подписала свою публикацию Поклонская.

Депутат не стала уточнять, с какой целью обратилась за медицинской помощью.

Ранее стало известно о карьерных планах Натальи Поклонской после ухода из нижней палаты парламента.

«Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», - сказала депутат.

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ТЕГИ
Госдума
Депутаты
Поклонская
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