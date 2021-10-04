Появились подробности о «досье Пандоры» и возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам
В последующие дни, месяцы и годы международный консорциум журналистов (ICIJ) пообещал публиковать «досье Пандоры» - масштабные расследования о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. 3 октября к журналистам попали 12 миллионов документов: в них описаны офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 чиновников.
Новые имена могут быть опубликованы в ближайшие дни. Об этом РИА Новости сообщил представитель ICIJ.
Найти резонансную информацию в утекших документах непросто - поэтому публикации будут зависеть от того, что обнаружат журналисты.
Разоблачительные статьи пообещала опубликовать американская газета Washington Post. В материалах будет информация о том, как санкции США влияют на российских олигархов. Их имена не называются.
В последнем «досье Пандоры», в частности, упоминается президент Украины Владимир Зеленский. У него нашли 25% акций в офшорной компании. Сейчас они не принадлежат президенту - глава государства передал их близкому другу. Сейчас этот человек работает его советником.
Предыдущее крупнейшее расследование вышло в 2016 году. В нем упоминалось много политиков и бизнесменов, которые имели компании, зарегистрированные в Панаме.