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Политика
Появились подробности о Дмитрии Ковалеве, которого окрестили преемником Владимира Путина
10 мая, 2022 11:31
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Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress
Сотрудника Администрации президента Дмитрия Ковалева, которого случайно показали с президентом России Владимиром Путиным после парада, знают как человека, близкого к начальнику Управления К ФСБ Ивану Ткачеву. Сейчас он фактически выполняет функции адъютанта при главе государства - президент напрямую дает ему поручения.
Об этом написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на неназванные источники.
По его данным, Ковалев начинал хоккейную карьеру в команде, где играл Ткачев и другие сотрудники ФСБ. Позже он стал игроком команды «Роснефти».
Разговор Путина и Ковалева после парада на Красной площади случайно попал под камеры. В сети появились слухи, что он - преемник российского лидера.
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